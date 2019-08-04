Малком: для дебюта сыграл неплохо, но в следующем матче мы должны выглядеть сильнее

Новичок сине-бело-голубых - о первом матче на «Газпром Арене».

— Матч получился непростым, а автогол заставил нас отыгрываться. Я знал, что «Краснодар» — одна из лучших команд в лиге, поэтому нам нужно было показать свои самые лучшие качества. Теперь будем тренироваться в течение недели, работать над ошибками, чтобы в следующем матче выглядеть сильнее. Но я думаю, что для дебюта сыграл неплохо.— Дело не в этом. Просто в тех ситуациях, о которых вы говорите, мои одноклубники находились в лучших позициях. Я всегда стараюсь двигать игру вперед, поэтому предпочитал отдавать передачи. Мне еще предстоит получше притереться к одноклубникам, чтобы в дальнейшем действовать с максимальной эффективностью. Но вообще я не эгоист, мне никогда не жаль отдать мяч.— Ну, пока немного сложно из-за языка, но партнеры по команде и работники клуба очень добры и делают все, чтобы я адаптировался и чувствовал себя хорошо. Так что я всему рад!— О, да! Очень скоро начну и очень этому рад!— Только «спасибо»!