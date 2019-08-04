Полузащитник сине-бело-голубых ответил на вопросы журналистов после матча с «Краснодаром».
— Как себя чувствуете? Сегодня вы провели на поле двадцать минут. Что скажете по поводу вашей формы?
— Все хорошо. Сколько тренер отвел, столько я и сыграл. Конечно, хотелось победить дома. Однако, учитывая то, как складывалась игра, хорошо, что смогли отыграться.
— Главные события матча пришлись на то время, когда вы как раз появились на поле. Что скажете об этих эпизодах?
— Гол в наши ворота — это несчастный случай. Мы поддержали Дугласа, он не виноват в этом мяче. В плюс команде то, что мы сумели отыграться и создать еще моменты.
ФК "Зенит"
Александр Ерохин: мы поддержали Дугласа, он не виноват в этом мяче
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