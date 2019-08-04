Александр Ерохин: мы поддержали Дугласа, он не виноват в этом мяче

Полузащитник сине-бело-голубых ответил на вопросы журналистов после матча с «Краснодаром».— Все хорошо. Сколько тренер отвел, столько я и сыграл. Конечно, хотелось победить дома. Однако, учитывая то, как складывалась игра, хорошо, что смогли отыграться.— Гол в наши ворота — это несчастный случай. Мы поддержали Дугласа, он не виноват в этом мяче. В плюс команде то, что мы сумели отыграться и создать еще моменты.