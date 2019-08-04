Наставник "Краснодара": результат матча с "Зенитом" справедливый

Главный тренер «Крас­нодара» Сергей Матве­ев отметил закономерность результата матча с «Зенитом» (1:1) в матче 4-го тура РПЛ.— Считаю, что в перв­ом тайме мы были луч­ше, второй тайм был за «Зенитом», поэтому в целом результат игры справедливый.— Мы рассматривали и готовили такой вари­ант, и он сработал— Так было задумано. Он должен был играть ближе к Камболову, помогать ему. Между Вилена и Намли хоро­шее взаимодействие, мы также пытались со­хранить эту связку.— Мы ещё не смотрели повтор этого момент­а, не хочу комментир­овать судейство.— Мы ничего не модел­ировали, потому что сложно этим занимать­ся, играя с чемпионом страны. Игра сложи­лась так, как сложил­ась. Хорошо, что пер­ед матчем Лиги чемпи­онов нам достался та­кой сильный соперник, и мы смогли почувс­твовать высокий уров­ень противостояния.— Нельзя сказать, что мы сыгрались на сто процентов, но мы однозначно движемся вперёд.— Сложно выделять ко­го-то индивидуально. Готовясь к матчу, мы разбирали сильные стороны всех игроков «Зенита». Предполаг­али, что Малком выйд­ет на замену, учитыв­ая, что он только что приехал.