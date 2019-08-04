Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев отметил закономерность результата матча с «Зенитом» (1:1) в матче 4-го тура РПЛ.
— Считаю, что в первом тайме мы были лучше, второй тайм был за «Зенитом», поэтому в целом результат игры справедливый.
— В первом тайме после удара со штрафного Ракицкого мяч из ворот «Краснодара» выбил защитник. Это было вашей домашней заготовкой, чтобы защитники помогали вратарю на линии ворот при штрафных «Зенита»?
— Мы рассматривали и готовили такой вариант, и он сработал
— Почему Вилена сегодня играл ближе к правому флангу?
— Так было задумано. Он должен был играть ближе к Камболову, помогать ему. Между Вилена и Намли хорошее взаимодействие, мы также пытались сохранить эту связку.
— Нет ли у вас вопросов к судейству? Не считаете, что перед голом «Зенита» было нарушение правил на игроке «Краснодара»?
— Мы ещё не смотрели повтор этого момента, не хочу комментировать судейство.
— Рассматривали ли вы сегодняшний матч как репетицию перед игрой с «Порту», может быть, моделировали какие-то ситуации перед встречей с португальцами?
— Мы ничего не моделировали, потому что сложно этим заниматься, играя с чемпионом страны. Игра сложилась так, как сложилась. Хорошо, что перед матчем Лиги чемпионов нам достался такой сильный соперник, и мы смогли почувствовать высокий уровень противостояния.
— В «Краснодаре» много новичков этим летом. Сыгралась ли уже ваша команда?
— Нельзя сказать, что мы сыгрались на сто процентов, но мы однозначно движемся вперёд.
— Оцените дебют новичка «Зенита» Малкома.
— Сложно выделять кого-то индивидуально. Готовясь к матчу, мы разбирали сильные стороны всех игроков «Зенита». Предполагали, что Малком выйдет на замену, учитывая, что он только что приехал.
sportbox.ru
Наставник "Краснодара": результат матча с "Зенитом" справедливый
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