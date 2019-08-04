Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился ожиданиями от матча с "Рубином".
- Мы ожидаем тяжёлой игры со сложным соперником. Они сыграли вничью с "Локомотивом", затем одержали две победы, так что они в хорошей форме. Во время предсезонки мы их крупно обыграли, но сейчас всё будет иначе, ведь это официальная встреча.
На старте сезона важно набрать как можно больше очков, так что мы нацелены только на победу, - цитирует футболиста пресс-служба клуба.
Хёрдур Магнуссон: ЦСКА нацелен только на победу в матче с "Рубином"
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