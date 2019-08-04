» » Артем Дзюба: во втором тайме у "Зенита" было подавляющее преимущество

Артем Дзюба: во втором тайме у "Зенита" было подавляющее преимущество

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал итог матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1).

"Интересный матч. Мне кажется, всем понравился. Они играют в открытый футбол, мы играем в открытый футбол. Первый тайм, наверное, получился не таким содержательным, эмоции захлестывали. А второй тайм был живой, интересный. Мне кажется, во втором тайме мы имели подавляющее преимущество. Вроде бы, "Краснодар" ничего не создавал, моментов не было, а мы забили сами себе. Хорошо, что у нашей команды есть характер. Было бы обидно проиграть прямому конкуренту. "Краснодар" – классная команда. Нравится с такими играть", - цитирует Дзюбу "СЭ".

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Дзюба Зенит Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Клопп рассказал о первой цели "Ливерпуля" в новом сезоне
Александр Медведев считает недоразумением гол в ворота "Зенита" 5
"Манчестер Юнайтед" выбрал нового капитана
Сане согласовал условия личного контракта с "Баварией"
Димитар Бербатов: большую часть времени Лукаку несправедливо критикуют
Артем Дзюба: во втором тайме у "Зенита" было подавляющее преимущество 14
"Манчестер Сити" хочет подписать Иско и Аке
В МЛС установлен рекорд посещаемости - 72 548 зрителей 2
"Локомотив" может приобрести Комличенко или Джорджевича 6
"Милан" объявил о трансфере полузащитника "Эмполи" Беннасера
Сумма затрат "Реала" на переход Погба может составить 270 млн
Хёрдур Магнуссон: ЦСКА нацелен только на победу в матче с "Рубином" 1
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Наставник "Краснодара": результат матча с "Зенитом" справедливый 3
Андрей Лунин близок к переходу в "Вальядолид" на правах аренды
Александр Ерохин: мы поддержали Дугласа, он не виноват в этом мяче 5
Александр Медведев: "Краснодар" просил VAR, чтобы сбить темп игры и не пропустить еще 82
Малком: для дебюта сыграл неплохо, но в следующем матче мы должны выглядеть сильнее 10
Бранислав Иванович: я зацепил кого-то? Контакта не было, все по делу 3
В Боливии судья обосновал пенальти системой VAR, которой не было в матче 3
Александр Бубнов: "Спартак" с такой игрой останется внизу таблицы 12
Магомед Оздоев: все ли чисто в голе "Зенита"? А зачем VAR тогда? Что за глупый вопрос? 2
Ари: мы не довольны результатом матча. Рефери был очень плох 6
"Спартак" - "Динамо": фотоотчет встречи
Геннадий Орлов: мне жалко "Уфу" 4
Леонид Слуцкий: "Аякс" потерял де Йонга и де Лигта, но вместо них пришли тоже хорошие игроки
"Барселона" достигла договорённости по трансферу защитника "Бетиса" Фирпо
Дмитрий Хохлов: угадать состав "Спартака" было действительно сложно, но "Динамо" почти смогло это сделать 3
Томас Цорн: Тил уже побывал в раздевалке "Спартака" и познакомился с Кононовым 1
Артем Дзюба в шоке от передачи Азмуна: это мой лучший гол! 5
Все новости