Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал итог матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1).
"Интересный матч. Мне кажется, всем понравился. Они играют в открытый футбол, мы играем в открытый футбол. Первый тайм, наверное, получился не таким содержательным, эмоции захлестывали. А второй тайм был живой, интересный. Мне кажется, во втором тайме мы имели подавляющее преимущество. Вроде бы, "Краснодар" ничего не создавал, моментов не было, а мы забили сами себе. Хорошо, что у нашей команды есть характер. Было бы обидно проиграть прямому конкуренту. "Краснодар" – классная команда. Нравится с такими играть", - цитирует Дзюбу "СЭ".
Артем Дзюба: во втором тайме у "Зенита" было подавляющее преимущество
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