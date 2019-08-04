Российская Премьер-Лига опубликовала официальное заявление по поводу происшествия на "Газпром Арене", случившегося в субботу, 3 августа, на матче 4-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром" (1:1).
"По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончании матча начата РПЛ. По ее итогам материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений. Мы убеждены, что территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте лиги.
РПЛ выступила с заявлением по поводу столкновения фанатов "Зенита" и ОМОНа на "Газпром Арене"
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