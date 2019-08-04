Биатлонист сборной России Андрей Вьюхин поделился мнением о матче 4-го тура "Зенит" - "Краснодар", а также о переходе в петербургскую команду нападающего Малкома.
"Мне вообще нисколько не понравился поединок. Думаю, что пока игроки ещё не в лучшей форме. Впереди - длинный сезон, Лига чемпионов, и сейчас физически команда не на пике. Идет подготовка к ключевым матчам.
Со времен Халка таких приобретений как Малком не было. Плюс ему всего 22 года. Это Халк пришел в "Зенит" уже созревшим игроком. А так, переход из "Барселоны" в "Зенит", с небес на землю, это круто", - цитирует Вьюхина портал АСН "Тюменской арены".
Биатлонист Вьюхин - о переходе Малкома в "Зенит": с небес - на землю
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