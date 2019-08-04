» » Борис Игнатьев: "Динамо" упустило шанс для победы, "Краснодар" мог победить, убивая время всеми доступными средствами

Борис Игнатьев: "Динамо" упустило шанс для победы, "Краснодар" мог победить, убивая время всеми доступными средствами

Борис Игнатьев: "Динамо" упустило шанс для победы, "Краснодар" мог победить, убивая время всеми доступными средствами Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info выразил мнение, что «Динамо» упустило шанс взять три очка в матче со «Спартаком», а «Локомотив» должен был снять вопрос о своей победе над «Крыльями Советов» не в компенсированное время, а также рассказал, почему «Краснодар» не смог удержать победу в игре с «Зенитом».

- Наверное, на игру «Спартака» и «Динамо» наложило отпечаток все, что сейчас происходит вокруг двух этих команд, - сказал Игнатьев. - Много сейчас идет разговоров о том, что и тренеры у них будут заменены. Отсюда матч давних соперников проходил в нервной, но очень боевой обстановке: много было единоборств, много в игре было страсти, обе команды постоянно переходили из обороны в атаку. Но при этом надо отметить, что было и много технического брака. Эти моменты сказывались и на исполнительском мастерстве футболистов. Много моментов создавали команды, а вот реализовать их не получалось. Нули на табло можно объяснить этим самым обстоятельством, а также огромным нервным напряжением, тем, что футболисты очень тяжело справлялись с эмоциями. Убежден в том, что удаление Понсе было абсолютно справедливым, по делу. По-моему, никто особо не возражал по этому поводу. Думал, что, получив численное преимущество, динамовцы воспользуются им. Все-таки почти полтора тайма они играли в большинстве. Но использовали они этот момент только в том плане, что больше владели мячом, чем соперник. Оставшись в меньшинстве, спартаковцы, тем не менее, показали себя по игре вполне пристойно. Они достаточно хорошо оборонялись вдесятером. Плюс достаточно умело переходили к атакующим действиям. Моменты были, но не хватило реализации. Много сейчас говорят о новых футболистах обеих командах. Мне понравился новобранец «Спартака» Шюрле. Наверное, он действительно придется ко двору в нашем футболе. И как человек, по-моему, он очень достойно себя представлял: позиционировал себя настоящим лидером, он не был безразличным, к каждому действию очень скрупулезно подходил, много помогал партнерам. Это хорошее приобретение. А так - ничья в такой принципиальной встрече - вполне пристойный результат. Но динамовцы, конечно, упустили шансы для победы. Надо было проявить себя более агрессивно.

- «Локомотив» добился победы в Самаре в компенсированное время.

- «Локомотив» должен был довести дело до более логического конца. Получается, что после того, как счет стал 1:1, поклонники красно-зеленых несколько минут в предынфарктном состоянии находились. Первый тайм, да, они очень качественно провели. В то же время они должны были в этот отрезок реализовать и другие моменты и довести дело до логического завершения. Во втором же тайме что-то надлодмилось: стали хуже удаваться атакующие действия. Где-то в конце, конечно, сказались травма и уход Чорлуки, когда красно-зеленые проиграли фланговую атаку, и Соболев опередил Крыховяка, помогающего в тот момент Мурило. Так счет стал 1:1. Тем не менее потом Крыховяк убежал в атаку и довел дело до логического конца. Конечно, наверное, «Локомотив» держал в уме, что обязательно надо выигрывать накануне такого важного для них праздника, как День железнодорожника.

- «Зенит» в последний момент добился ничьей в матче с «Краснодаром».

- Наверное, результат 1:1 закономерен. Инициативой, конечно, больше владели краснодарцы в первой половине первого тайма - они вообще управляли процессом: они были быстрее и мобильнее. Но «Зенит» сумел переломить ход событий и игру перенес ближе к воротам соперника. Так что игру в первые сорок пять минут можно назвать равной. Во втором тайме гости немного сдали: не хватало мобильности. Хозяева же наоборот прибавили.Мне кажется, что важную роль здесь сыграл Жирков: он очень много участвовал в атакующих действиях и делал все достаточно продуктивно. Много было нацеленных передач. Ну а мяч, который оказался в воротах петербургской команды, сами понимаете, был нелепым. И мяч, который потом забил «Зенит» был своего рода компенсацией за тот нелепый случай. Хотя при более разумной игре мог удержать счет "Краснодар". Удержать, просто контролируя мяч и убивая время различными доступными средствами.

Автор: Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Игнатьев Динамо Краснодар Спартак Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Президент "Барселоны": у нас выдающийся состав, поэтому мы хотим выиграть все турниры
Роман Шишкин: есть варианты продолжения карьеры в РПЛ и в Европе
"Марсель" проявляет интерес к Хамесу Родригесу
Представитель "Ювентуса" прилетел в Лондон для сделки по Лукаку и Дибале
"Арсенал" расстался с японским нападающим Асано
Симеоне считает, что у "Реала" нет своего стиля
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити": Зинченко начнет матч с первых минут
Борис Игнатьев: "Динамо" упустило шанс для победы, "Краснодар" мог победить, убивая время всеми доступными средствами 1
Биатлонист Вьюхин - о переходе Малкома в "Зенит": с небес - на землю
"Тамбов" - "Арсенал": стали известны стартовые составы 2
"Барселона" объявила о трансфере защитника "Бетиса" Фирпо
РПЛ выступила с заявлением по поводу столкновения фанатов "Зенита" и ОМОНа на "Газпром Арене" 15
"Интер" угрожает Икарди усадить его на 2 года в запас, если он не согласится на трансфер
Игрока MLS отстранили на 10 матчей за допинг
Патрис Эвра: не знаю, является ли Суарес расистом 2
Коутиньо не собирается уходить из "Барселоны"
"Эвертон" объявил о заключении пятилетнего контракта с Мойзе Кином
Диего Симеоне: когда Гризманн пришёл поговорить, я сразу почувствовал, что он уйдёт
Клопп рассказал о первой цели "Ливерпуля" в новом сезоне
Александр Медведев считает недоразумением гол в ворота "Зенита" 34
"Манчестер Юнайтед" выбрал нового капитана
Сане согласовал условия личного контракта с "Баварией"
Димитар Бербатов: большую часть времени Лукаку несправедливо критикуют
Артем Дзюба: во втором тайме у "Зенита" было подавляющее преимущество 18
"Манчестер Сити" хочет подписать Иско и Аке
В МЛС установлен рекорд посещаемости - 72 548 зрителей 4
"Локомотив" может приобрести Комличенко или Джорджевича 10
"Милан" объявил о трансфере полузащитника "Эмполи" Беннасера
Сумма затрат "Реала" на переход Погба может составить 270 млн
Хёрдур Магнуссон: ЦСКА нацелен только на победу в матче с "Рубином" 1
Все новости