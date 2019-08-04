Борис Игнатьев: "Динамо" упустило шанс для победы, "Краснодар" мог победить, убивая время всеми доступными средствами

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервьювыразил мнение, что «Динамо» упустило шанс взять три очка в матче со «Спартаком», а «Локомотив» должен был снять вопрос о своей победе над «Крыльями Советов» не в компенсированное время, а также рассказал, почему «Краснодар» не смог удержать победу в игре с «Зенитом».- Наверное, на игру «Спартака» и «Динамо» наложило отпечаток все, что сейчас происходит вокруг двух этих команд, - сказал Игнатьев. - Много сейчас идет разговоров о том, что и тренеры у них будут заменены. Отсюда матч давних соперников проходил в нервной, но очень боевой обстановке: много было единоборств, много в игре было страсти, обе команды постоянно переходили из обороны в атаку. Но при этом надо отметить, что было и много технического брака. Эти моменты сказывались и на исполнительском мастерстве футболистов. Много моментов создавали команды, а вот реализовать их не получалось. Нули на табло можно объяснить этим самым обстоятельством, а также огромным нервным напряжением, тем, что футболисты очень тяжело справлялись с эмоциями. Убежден в том, что удаление Понсе было абсолютно справедливым, по делу. По-моему, никто особо не возражал по этому поводу. Думал, что, получив численное преимущество, динамовцы воспользуются им. Все-таки почти полтора тайма они играли в большинстве. Но использовали они этот момент только в том плане, что больше владели мячом, чем соперник. Оставшись в меньшинстве, спартаковцы, тем не менее, показали себя по игре вполне пристойно. Они достаточно хорошо оборонялись вдесятером. Плюс достаточно умело переходили к атакующим действиям. Моменты были, но не хватило реализации. Много сейчас говорят о новых футболистах обеих командах. Мне понравился новобранец «Спартака» Шюрле. Наверное, он действительно придется ко двору в нашем футболе. И как человек, по-моему, он очень достойно себя представлял: позиционировал себя настоящим лидером, он не был безразличным, к каждому действию очень скрупулезно подходил, много помогал партнерам. Это хорошее приобретение. А так - ничья в такой принципиальной встрече - вполне пристойный результат. Но динамовцы, конечно, упустили шансы для победы. Надо было проявить себя более агрессивно.- «Локомотив» должен был довести дело до более логического конца. Получается, что после того, как счет стал 1:1, поклонники красно-зеленых несколько минут в предынфарктном состоянии находились. Первый тайм, да, они очень качественно провели. В то же время они должны были в этот отрезок реализовать и другие моменты и довести дело до логического завершения. Во втором же тайме что-то надлодмилось: стали хуже удаваться атакующие действия. Где-то в конце, конечно, сказались травма и уход Чорлуки, когда красно-зеленые проиграли фланговую атаку, и Соболев опередил Крыховяка, помогающего в тот момент Мурило. Так счет стал 1:1. Тем не менее потом Крыховяк убежал в атаку и довел дело до логического конца. Конечно, наверное, «Локомотив» держал в уме, что обязательно надо выигрывать накануне такого важного для них праздника, как День железнодорожника.- Наверное, результат 1:1 закономерен. Инициативой, конечно, больше владели краснодарцы в первой половине первого тайма - они вообще управляли процессом: они были быстрее и мобильнее. Но «Зенит» сумел переломить ход событий и игру перенес ближе к воротам соперника. Так что игру в первые сорок пять минут можно назвать равной. Во втором тайме гости немного сдали: не хватало мобильности. Хозяева же наоборот прибавили.Мне кажется, что важную роль здесь сыграл Жирков: он очень много участвовал в атакующих действиях и делал все достаточно продуктивно. Много было нацеленных передач. Ну а мяч, который оказался в воротах петербургской команды, сами понимаете, был нелепым. И мяч, который потом забил «Зенит» был своего рода компенсацией за тот нелепый случай. Хотя при более разумной игре мог удержать счет "Краснодар". Удержать, просто контролируя мяч и убивая время различными доступными средствами.Автор: Виктория Яковлева,