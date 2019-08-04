Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Рубина" на матч 4-го тура РПЛ.
"Рубин": Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе.
Запасные: Ив. Коновалов, Волк, Денисов, Плиев, Агапов, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Закиров, Седов, Марков.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Бистрович, Обляков, Влашич, Чалов, Сигурдссон.
Запасные: Помазун, Васин, Набабкин, Ефремов, Н’Диайе, Нисимура, Кучаев, Бийол.
"Рубин" - ЦСКА: стали известны стартовые составы
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