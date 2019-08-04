На матче четвертого тура РПЛ "Рубин" - ЦСКА полиция заставила разуваться болельщиков при входе в арену.
Сотрудники правоохранительных органов наказали зрителям, собирающимся посмотреть встречу с трибун, снять обувь при досмотре. Стоит отметить, что фанатам пришлось стоять голыми ногами на картонных бумагах, а некоторым и на асфальте. Информация о произошедшем появилась в телеграм-канале "Мог Дома Сидеть".
"Газета.ру"
Полиция заставила болельщиков разуваться на матче "Рубина" с ЦСКА
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