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Гол Чалова принес ЦСКА победу над "Рубином"

В матче 4-го тура чемпионата России ЦСКА одержал победу над "Рубином" - 1:0.

Чемпионат России

4 тур

Гол: Чалов, 41.

"Рубин": Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец (Кипиани, 65), Подберезкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе (Марков, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев (Набабкин, 46), Магнуссон, Ахметов, Бистрович (Кучаев, 88), Обляков, Влашич, Чалов, Сигурдссон (Бийол, 67).

Предупреждения: Ахметов, 50, Микелтадзе, 60, Бистрович, 64, Обляков, 66, Уремович, 76, Подберёзкин, 85.

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Теги: Рубин ЦСКА
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