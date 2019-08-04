В матче 4-го тура чемпионата России ЦСКА одержал победу над "Рубином" - 1:0.
Чемпионат России
4 тур
Гол: Чалов, 41.
"Рубин": Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец (Кипиани, 65), Подберезкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе (Марков, 81).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев (Набабкин, 46), Магнуссон, Ахметов, Бистрович (Кучаев, 88), Обляков, Влашич, Чалов, Сигурдссон (Бийол, 67).
Предупреждения: Ахметов, 50, Микелтадзе, 60, Бистрович, 64, Обляков, 66, Уремович, 76, Подберёзкин, 85.
Гол Чалова принес ЦСКА победу над "Рубином"
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