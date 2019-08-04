Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевую победу над "Рубином" (1:0) в матче 4-го тура РПЛ.
"Таких матчей у нас будет много. Легко очки не даются никому — все сражаются, никто не хочет уступать. "Рубин" проводит стартовые четыре тура на очень хорошем игровом кураже, все получается. Нам в концовке было нелегко, но, суммируя два тайма, наша победа заслуженна. Можно было, конечно, забивать два мяча в первом тайме и менее напряженно сыграть в концовке. Но то, что мы сдержали натиск "Рубина", пойдет нам в плюс — в таких матчах закаляется команда.
Почему так глубоко сели в концовке матча? Два момента. Во-первых, болельщики гнали "Рубин" вперед, который не хотел проигрывать дома. Все-таки на "Казань Арене" столько болельщиков не ходило. Во-вторых, это наша не устоявшаяся пока что психология и несобранность. Да, давление на нашу штрафную площадь, напряжение было. А очень опасных моментов не было, не считая самого начала второго тайма. Хотя я считаю, мы должны были лучше контролировать игру", - цитирует Гончаренко Sport24.
Виктор Гончаренко: в таких матчах закаляется команда
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