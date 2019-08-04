В матче 4-го тура чемпионата России "Сочи" дома сыграл вничью с "Уфой".
Чемпионат России
4 тур
"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович, Маргасов, Калугин, Цаллагов, Песегов (Карапетян, 62), Казаев, Мостовой, Полоз (Обухов, 84).
"Уфа": Беленов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Сухов, Алиев, Карп, Фомин, Тилль (Голубев, 86), Игбун (Гиоргобиани, 71), Козлов (Бизяк, 78).
Предупреждения: Кудряшов, 19, Миладинович, 42, Фомин, 73, Беленов, 90+1.
"Сочи" и "Уфа" сыграли вничью
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