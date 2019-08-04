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Николай Кипиани: "Рубин" проиграл ЦСКА, поэтому нельзя сказать, что мы сыграли хорошо

Новичок "Рубина", нападающий Николай Кипиани поделился впечатлениями от дебютного матча в составе казанской команды.

"Мой дебют? Считаю, не хорошо и не плохо. Это первая игра, поэтому в каких-то моментах некомфортно себя чувствовал. С каждой игрой все будет лучше и лучше.

Мы проиграли, поэтому нельзя сказать, что сыграли хорошо, значит, допускали ошибки, мы разберем их и будем двигаться дальше.

Давления от большого количества зрителей не было. Предыдущими играми мы пригласили болельщиков поболеть за нас, потому что отдаем все силы, чтобы порадовать болельщиков и они отвечают взаимностью.

Нельзя сказать, чего не хватило в концовке. Наверное, просто не повезло, повезет в следующей игре", - цитирует Кипиани Sport24.ru.

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Теги: Кипиани ЦСКА Рубин
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