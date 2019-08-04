"Зенит" может продать Малкома из-за расизма фанатов

"Зенит" уже в январе может продать бразильского нападающего Малкома, купленного на этой неделе у "Барселоны", из-за того, что его не приняли фанаты. Об этом сообщает "РИА Новости" , ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

"Возможно, "Зенит" продаст Малкома уже в январе из-за проблем с расизмом, фанаты "Зенита" не приняли Малкома", — сказал источник.



Ранее иностранные СМИ обвинили фанатов "Зенита" в расизме после домашнего для петербургского клуба матча против "Краснодара" (1:1) в 4-м туре чемпионата России. В этой игре Малком вышел на замену на 72-й минуте вместо Алексея Сутормина.



Во время игры на трибуне с фанатами "Зенита" был вывешен баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям". Предполагается, что эта надпись связана с переходом в петербургскую команду темнокожего нападающего.



"Фанаты "Зенита" выразили протест против перехода темнокожего игрока Малкома шокирующим расистским баннером", — написало британское издание The Sun, напомнив о манифесте зенитовских болельщиков под названием "Селекция-12", в котором говорится, что отсутствие чернокожих игроков в составе "Зенита" является важной традицией, подчеркивающей идентичность клуба.