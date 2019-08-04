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Александр Медведев прокомментировал расистский скандал вокруг новичка команды Малкома

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал расистский скандал, развернувшийся вокруг бразильского новичка команды Малкома, купленного петербургским клубом у "Барселоны".

"Не было никакого конфликта. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит", — цитирует Медведева "РИА Новости".

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Теги: Медведев Зенит
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