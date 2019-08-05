Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский рассказал, что считает матч 4-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром" (1:1) лучшим в текущем сезоне, а игру "Спартака" и "Динамо" (0:0) жалкой пародией на футбол.
"Я бы отметил, что потенциал уже не такой у нас, какой был в апрельском матче: Дзюба не забил два мяча головой, да и Сердар Азмун тоже мог и должен был забивать, момент у него был. Но мы не уступили! Отмечу, что по-прежнему хорошо играет вратарь Сафонов у "Краснодара". И я вам скажу вот что: считаю, что субботняя игра "Зенита" и "Краснодара" была лучшим матчем нынешнего чемпионата.
Я перед этой игрой посмотрел матч "Спартак" - "Динамо", который также прошел в субботу, и могу сказать, что это была жалкая пародия на футбол. А на Крестовском острове мы увидели настоящую игру! Вне зависимости от того, какой в итоге счет на табло, и вне зависимости от того, каким было судейство. Встреча была чрезвычайно интересная, насыщенная, это была настоящая европейская игра", - цитирует Боярского "Спорт уик-энд".
Михаил Боярский: матч "Спартак" - "Динамо" - жалкая пародия на футбол. В Питере мы увидели настоящую игру
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