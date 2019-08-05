Организация Football Against Racism in Europe (FARE), которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе, прокомментировала ситуацию вокруг перехода бразильца Малкома в "Зенит" и скандала, связанного с обвинениями болельщиков петербургского клуба в расизме.
"Проблемы с расизмом среди болельщиков "Зенита" далеко не новость как минимум с середины 1990-х, но с тех пор клуб довольно много сделал в плане работы с болельщиками, чтобы изменить их поведение. К сожалению, подобные настроения все еще присущи определенным группам среди болельщиков "Зенита", хотя и в меньших масштабах. В феврале 2019-го после подписания "Зенитом" Вильмара Барриоса мы зафиксировали появление граффити: "В цветах "Зенита" нет черного".
Очевидно, они не осмелились делать что-то подобное на стадионе, потому ограничились граффити. Небольшой баннер с упреком администрации "Зенита" в "предательстве традиций", безусловно, отражает расистскую позицию той же группы болельщиков, которые уже не осмеливаются организовать расистские кричалки на всю трибуну.
Мы надеемся, что руководство "Зенита" и РФС осудит поведение этих болельщиков и сделает все возможное, чтобы игроки в России, включая Малкома, не подвергались оскорблениям на расовой почве, выполняя свою работу на поле. Мы сотрудничаем с офисом офицера по противодействию дискриминации в футболе РФС и отмечали их прогресс ранее и после ЧМ 2018, и готовы оказать поддержку в предотвращении подобных инцидентов", - цитирует FARE Sport24.ru.
FARE - о скандале вокруг Малкома: проблемы с расизмом среди болельщиков "Зенита" далеко не новость
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