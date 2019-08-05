Могли дома сидеть. Как в России выталкивают болельщиков со стадионов

По официальной версии в Ростове после матча со «Спартаком» гостевых фанатов не выпускали со стадиона, чтобы определить, кто из них жёг пиротехнику. В итоге гостей продержали в душном помещении около 40 минут, а некоторым из них ещё и досталось от ОМОНовцев. Зачем было привлекать к расследованию людей с дубинками так и непонятно. Неужели нельзя было определить нарушителей правопорядка по записям и закрыть для них проход на стадион в будущем? Должны ли нести болельщики коллективную ответственность за нескольких горе-фанатов?
Судя по тому, что футбольные власти приняли решение условно дисквалифицировать стадион в Ростове на несколько матчей, претензии к организаторам у них есть.
Довольно позорна и позиция губернатора Ростовской области, который не увидел в действиях сотрудников полиции ничего криминального. «С ними обошлись тактично. Всё было в пределах допустимой ситуации. Полиция выполняла свою обычную работу. Почему никто не вспоминает, что один из болельщиков «Спартака» ударил одного из секьюрити в лицо? Почему мы не вспоминаем об этом?», — сказал губернатор.
Ключевой момент - людей начинают пускать тонкой струйкой, народ проходит, стюардов никто не трогает, только вербально - и тут влетает ОМОН. Не стыдно после этого байки рассказывать про атмосферу праздника? pic.twitter.com/bmsq6ANHRA— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) July 23, 2019
До сих пор непонятно, почему в Ростове многие стюарды были в чёрных масках по типу омоновских. Как говорят многие болельщики, среди стюардов были переодетые ОМОНовцы. Значит, изначально правоохранители планировали участие в конфликте.
Колхоз в Казани
Отметились и организаторы матча «Рубин» — ЦСКА, проходившего в Казани. Пока новый наставник казанцев Роман Шаронов завоёвывает сердца своими пламенными речами, а пресс-служба клуба креативит, представляя Алексея Сутормина картонной фигурой, болельщиков сотрудники стадиона заставляют снимать обувь.
В итоге за 20 минут до игры на выходе образовалась настоящая пробка. И это притом, что на матч было продано лишь 17 тыс. билетов. Что бы было, если бы на игру пришли 30-40 тысяч человек?
Рубин это не только рок, креатив и победы. Это и такой колхоз за 20 минут до начала игры. Впереди ещё будет вход на сам стадион pic.twitter.com/8EjjgGaY20— Данил Зайнуллин (@boforgo) August 4, 2019
После такого унижения и таких проблем кому вновь захочется идти на стадион? Не лучше ли просто включить телевизор и, сидя дома, смотреть футбол в комфортных условиях, не чувствуя себя каким-то преступником?
Продолжение в Петербурге
Ок, если ещё в Ростове можно как-то обвинить фанатов «Спартака», которые якобы нарушали порядок и вообще забывали о том, что они являются гостями, то что говорить об инциденте, случившемся в Санкт-Петербурге? Перед матчем с «Краснодаром» ОМОН вступил в конфликт с болельщиками «Зенита». Перед стадионом началась потасовка, начало которой вроде бы положило отодвинутое заграждение.
«Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем. Футбольный клуб «Зенит» сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
Футбольный матч «Зенит» — «Тамбов» обернулся стычкой болельщиков с сотрудниками ОМОН pic.twitter.com/150I72xJ04— Пятый канал Новости (@5tv) July 15, 2019
МВД уже пыталось вмешиваться в футбольные дела. Так, правоохранители просили РПЛ перенести матч «Спартак» — «Динамо» из-за митинга оппозиции в Москве, запланированного на этот же день. К счастью, лига отказалась от переноса и провела матч в соответствии с запланированным графиком.
Давая оценку этому эпизоду, известный комментатор Геннадий Орлов очень точно охарактеризовал ситуацию. Орлов заявил, что чем меньше полицейских и омоновцев будет на стадионах, тем там будет спокойнее. И в данном случае Геннадию Сергеевичу можно лишь поаплодировать.
Действительно, совершенно непонятно, для чего правоохранители постоянно пытаются вмешиваться в происходящее на футболе. Пора отходить от порочной практики военизирования футбола. Ни в одной цивилизованной стране мира военных и полицейских нет на стадионах, Россия же продолжает жить в прошлом. Это совершенно неправильно, всё это лишь провоцирует конфликт.
А учитывая происходящее в эти дни в Москве, можно предположить, что отношение к сотрудникам ОМОНа будет лишь ухудшаться. Не стоит лишний раз провоцировать болельщиков. После чемпионата мира на стадионах стало намного больше людей, но всю эту волну можно быстро сбить, если огородить футбольные арены колючей проволокой и расставить по периметру людей с дубинками. Им на футбольном празднике совершенно не место.
Недостаточно лишь того, чтобы построить соответствующую инфраструктуру. Очень важно, чтобы болельщик чувствовал себя комфортно. После происходящего в Ростове или Петербурге, какой вменяемый отец возьмёт с собой маленького сына на футбольный матч?
В общем, первые туры РПЛ порадовали классным футболом, но разочаровали чудовищными промахами в плане организации. Как говорится, можно вытащить человека из трущоб, но нельзя вытащить трущобы из него. Похоже, что то же самое относится и к российскому футболу, который не может действовать в отрыве от всероссийского бардака и перегибов.