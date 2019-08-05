Могли дома сидеть. Как в России выталкивают болельщиков со стадионов

Ключевой момент - людей начинают пускать тонкой струйкой, народ проходит, стюардов никто не трогает, только вербально - и тут влетает ОМОН. Не стыдно после этого байки рассказывать про атмосферу праздника? pic.twitter.com/bmsq6ANHRA

Рубин это не только рок, креатив и победы. Это и такой колхоз за 20 минут до начала игры. Впереди ещё будет вход на сам стадион pic.twitter.com/8EjjgGaY20