Защитник "Уфы" Данил Круговой и "Зенит" приступили к обсуждению личного контракта.
Сами клубы договорились о трансфере игрока уфимцев. При этом, согласно договору, 21-летний защитник останется в "Уфе" на правах аренды до зимы.
Ранее также сообщалось об интересе ЦСКА, и сам Круговой хотел оказаться в составе красно-синих, однако армейцы не повторили предложение клуба из Санкт-Петербурга.
Sport24.ru
Данил Круговой ведет переговоры с "Зенитом", но до зимы игрок останется в "Уфе"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»