Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Чижиков рассказал, что МВД отказалось возбуждать уголовное дело по поводу угроз полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова в адрес жены.
Напомним, в декабре 2018 года в интернете появилась аудиозапись, на которой Глушаков в агрессивной и нецензурной форме обещал жене, что не уступит ей при разводе ни копейки, а для решения вопроса в свою пользу привлечет к делу чеченцев, ФСО, ФСБ и представителей российской власти.
"МВД вынесло отказ в возбуждении уголовного дела об угрозах в адрес жены в отношении Глушакова", - цитирует Чижикова Sport24.ru.
МВД отказалось возбуждать уголовное дело в отношении Глушакова об угрозах в адрес жены
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