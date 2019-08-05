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"Краснодар" может сыграть с "Истанбулом" или "Олимпиакосом" в случае выхода в раунд плей-офф ЛЧ

"Краснодар", которому предстоит стартовать в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда матчами с "Порту", узнал возможных соперников по раунду плей-офф, если команда Мурада Мусаева туда попадет.

В результате жеребьевки, которая состоялась 5 августа в Ньоне, соперником "Краснодара" и "Порту" станет победитель пары "Истанбул Башакшехир" — "Олимпиакос".

Победители раунда плей-офф пробьются в групповую стадию. Проигравшие продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. Первые матчи раунда плей-офф состоятся 20–21 августа, а ответные 27–28 августа.

Sport24.ru

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Теги: Краснодар Истанбул Олимпиакос
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