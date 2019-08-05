Бывший нападающий "Зенита" бразилец Халк поддержал решение соотечественника Малкома перейти в петербургский клуб.
"Я очень рад слышать, что Малком выбрал "Зенит" для продолжения карьеры. Санкт-Петербург - город с прекрасной атмосферой, отзывчивыми людьми и большой любовью к футболу. В России я провел четыре незабываемых года, хочу ему сказать, что там очень гостеприимные и душевные люди.
Желаю ему удачи. Уверен, что он сделал правильный выбор. Болельщики "Зенита" навсегда в моем сердце, они создают прекрасную атмосферу на стадионе и страстно поддерживают свою команду", - цитирует Халка ТАСС.
Халк: Малком сделал правильный выбор, перейдя в "Зенит"
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