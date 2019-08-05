Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимиллиан Филипп перейдет в "Динамо", информирует журналист Ронан Мерфи со ссылкой на Bild.
Трансфер обойдется московскому клубу в 20 миллионов евро. Его контракт с "Боруссией" рассчитан до лета 2022 года.
25-летним немецким форвардом также интересовался франкфуртский "Айнтрахт".
Филипп выступает за "Боруссию" с 2017 года. Дортмундцы заплатили за него "Фрайбургу" те же 20 миллионов.
"СЭ"
"Динамо" купит у "Боруссии" Максимиллиана Филиппа за 20 миллионов
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