"Динамо" купит у "Боруссии" Максимиллиана Филиппа за 20 миллионов

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимиллиан Филипп перейдет в "Динамо", информирует журналист Ронан Мерфи со ссылкой на Bild.Трансфер обойдется московскому клубу в 20 миллионов евро. Его контракт с "Боруссией" рассчитан до лета 2022 года.25-летним немецким форвардом также интересовался франкфуртский "Айнтрахт".Филипп выступает за "Боруссию" с 2017 года. Дортмундцы заплатили за него "Фрайбургу" те же 20 миллионов.