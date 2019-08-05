Малком - об игре за "Зенит": отличные чувства!

Нападающий Малком, перешедший в "Зенит" из "Барселоны", поделился эмоциями от игры за свою новую команду на фоне скандала в социальных сетях. 22-летний бразилец дебютировал за сине-бело-голубых в матче 4-го тура РПЛ против "Краснодара", выйдя на замену.Первый матч Малкома за "Зенит" ознаменовался обвинениями клуба из Санкт-Петербурга в расизме со стороны иностранных СМИ. Во время игры на трибуне с фанатами "Зенита" был вывешен баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям". Издание The Sun связало этот баннер с манифестом зенитовских болельщиков "Селекция-12", в котором говорится, что отсутствие чернокожих игроков в составе "Зенита" является важной традицией, подчеркивающей идентичность клуба. "Зенит" отреагировал на обвинения, заявив, что иностранные СМИ исказили значение фразы на баннере."Отличные чувства!" — написал Малком в инстаграме, сопроводив комментарий хэштегом #DavaiZenit.