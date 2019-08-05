Журналист "The Independent" Джек Питт-Брук поделился мнением о переходе в "Спартак" полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Фулхэм".
"У "Фулхэма" прошлый сезон получился действительно плохим, потому что клуб подписал слишком много игроков. Не думаю, что в провале команды была вина Шюррле. Он хороший игрок, просто там у него не получилось. Моментами Андре был в "Фулхэме" хорош.
Лучшая позиция для него – вингер. Пожалуй, в лиге послабее он может быть "девяткой" или "десяткой". Возможно, причина его переезда в Россию – деньги", - цитирует Питт-Брука "Чемпионат".
Английский журналист - о переходе Шюррле в "Спартак": возможно, причина - деньги
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