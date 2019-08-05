Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказался на тему ОМОНа на стадионах.
"Лично мое мнение, что ОМОН на стадионе — это лишнее. Можно обойтись и без него. Сам в качестве зрителя попадал в неприятные ситуации. Долго не мог выйти с территории "Лужников" после матча ЦСКА в Лиге чемпионов. Зачем-то оцепили все районы. Как выйти? Большое скопление войск на стадионе — не самое лучшее решение. Нет никаких поводов, чтобы сгонять такое количество бойцов", - цитирует Созина "RT на русском".
Член комитета РФС по этике: ОМОН на стадионе - это лишнее
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