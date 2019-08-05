» » Василий Уткин: все хорошее в "Спартаке" - от Карреры

Василий Уткин: все хорошее в "Спартаке" - от Карреры

Известный журналист и блогер Василий Уткин порассуждал о заслугах бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, который 9 месяцев назад был отправлен в отставку. По мнению Уткина, все то хорошее, что есть на данный момент в "Спартаке", — от Карреры.

"Мы уже месяц пытаемся найти какую-то логику в игре "Спартака". После того, как "Спартак" сыграл публичный предсезонный турнир, а после этого еще к 4-му туру полностью обновил группу лидеров команды — о чем здесь можно говорить? Я не уверен, что Андре Шюррле в октябре все еще будет в "Спартаке". Я не понимаю, как это может быть, но я допускаю такую возможность.

Но вот что интересно. Тот дефолт, что происходит с игрой, с кадровой политикой "Спартака", показывает, что в нем чего-то стоит. Между прочим, в "Спартаке", оказывается, реально лучшая, причем, я думаю, с отрывом, пара центральных защитников чемпионата — Жиго и Джикия. Это сумасшедшая пара защитников, которая опасна впереди на стандартах, которая практически неприступна у себя в обороне.

Что еще хорошего в «Спартаке»? В «Спартаке» прекрасный молодой вратарь Максименко. Какого черта они вообще думали о том, чтобы купить Гилерме за гигантские деньги?! Я просто не могу этого понять. Максименко реально очень хорош.

Неплохим оказался ход с возвратом из аренды Зелимхана Бакаева — парень вернулся здоровым, обросшим мясом, и сейчас становится одним из лидеров команды. Один в один может обыграть практически любого защитника — пока еще не встречал такого, кого не мог бы обыграть.

Все эти ходы сделаны администрацией Массимо Карреры, кто бы и что бы под этим ни понимал. Максименко встал в ворота именно тогда. Жиго и Джикию собрали в «Спартаке» те самые люди, которых сегодня обвиняют в жадности, хотя жадность эту они удовлетворили не из государственного бюджета, а от частного владельца.

Вы прекрасно знаете, никогда в жизни не был я поклонником Массимо Карреры. Мне вообще казалось, что у Карреры какой-то необъяснимый талант из карт так составить домик, что он долго не падает. Так или иначе, то, что сейчас в "Спартаке" хорошее, то, что сейчас выстояло в этих бурях, это именно то, что произошло, было задумано и даже стратегически спланировано при Массимо Каррере, которого уволили со словами: "Ну не можем же мы вместо Карреры уволить всю команду".

Уволили Карреру, распродали команду, и вот теперь к четвертому туру выпустили на 30 или 45 минут Андре Шюррле, который от Рыкова убежать не может. Рыков его на скорости оттесняет в сторону. Два раза подряд за 6 или 7 минут игры. Хороший нападающий, но на просторе. Вы собираетесь играть на контратаках, "Спартак"? В каждом матче собираетесь играть последние 45 минут вдесятером? Ну, попутного вам ветра, вы принимаете много алогических решений. Главное, чтобы костюмчик сидел", — сказал Уткин в эфире передачи "Футбольный клуб".

Sport24.ru

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Уткин Каррера Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Хосеп Гвардиола: "МЮ" с Магуайром будет бороться за чемпионство
Василий Уткин: все хорошее в "Спартаке" - от Карреры 4
Член комитета РФС по этике: ОМОН на стадионе - это лишнее
Немецкий клуб расторг контракт со своим капитаном, замеченным в компании ультраправых фанатов 1
Уэйн Руни может вернуться в Англию и стать играющим тренером "Дерби Каунти"
Президент "Фламенго": Балотелли хочет играть у нас
Найдены доказательства нарушений при переговорах Гризманна с "Барселоной"
Пауло Дибала прошёл медосмотр в "Ювентусе" после срыва перехода в "Манчестер Юнайтед"
Валерий Рейнгольд: чтобы сделать ничеечку в гостях у "Туна", "Спартаку" нужно кропотливо работать 2
"Барселона" объявила состав на предсезонный сбор в США
Михаил Грушевский: покупка Малкома за 40 млн евро - это демонстративный плевок со стороны "Зенита" на происходящее вокруг
Робин Ван Перси: "Манчестер Юнайтед" как чудовище
"Ахмат" победил "Оренбург" в дебютном матче Глушакова и обошел "Спартак" 22
"Спартак" объявил о переходе Тила 23
Андер Эррера: "ПСЖ" - один из самых ненавидимых клубов во Франции, но мне это нравится
Бывший вратарь "Вест Хэма" Адриан стал игроком "Ливерпуля"
Гарри Магуайр рассказал о беседе с Сульшером
Заявление "Рубина" о проблемах с допуском болельщиков на стадион в матче с ЦСКА 2
Форвард сборной Аргентины Бенедетто перешел из "Боки Хуниорс" в "Марсель"
Марио Фернандес – о голевом пасе: я сыграл не по-бразильски, а по-русски 5
Шюррле и Мельгарехо в заявке "Спартака" на матч с "Туном" в Лиге Европы 9
Английский журналист - о переходе Шюррле в "Спартак": возможно, причина - деньги 14
Симон Миньоле: становясь частью семьи "Ливерпуля" однажды, ты остаёшься ею навсегда
Малком - об игре за "Зенит": отличные чувства! 1
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше 5
"Динамо" купит у "Боруссии" Максимиллиана Филиппа за 20 миллионов 9
"Ахмат" – "Оренбург": стали известны стартовые составы
Лерой Сане перейдет в "Баварию" за 110 миллионов евро
"МЮ" официально объявил о трансфере Магуайра. Он стал самым дорогим защитником в истории футбола 1
Диего Симеоне: мне нравятся футболисты-бунтари 1
Все новости