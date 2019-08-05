Василий Уткин: все хорошее в "Спартаке" - от Карреры

Известный журналист и блогер Василий Уткин порассуждал о заслугах бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, который 9 месяцев назад был отправлен в отставку. По мнению Уткина, все то хорошее, что есть на данный момент в "Спартаке", — от Карреры."Мы уже месяц пытаемся найти какую-то логику в игре "Спартака". После того, как "Спартак" сыграл публичный предсезонный турнир, а после этого еще к 4-му туру полностью обновил группу лидеров команды — о чем здесь можно говорить? Я не уверен, что Андре Шюррле в октябре все еще будет в "Спартаке". Я не понимаю, как это может быть, но я допускаю такую возможность.Но вот что интересно. Тот дефолт, что происходит с игрой, с кадровой политикой "Спартака", показывает, что в нем чего-то стоит. Между прочим, в "Спартаке", оказывается, реально лучшая, причем, я думаю, с отрывом, пара центральных защитников чемпионата — Жиго и Джикия. Это сумасшедшая пара защитников, которая опасна впереди на стандартах, которая практически неприступна у себя в обороне.Что еще хорошего в «Спартаке»? В «Спартаке» прекрасный молодой вратарь Максименко. Какого черта они вообще думали о том, чтобы купить Гилерме за гигантские деньги?! Я просто не могу этого понять. Максименко реально очень хорош.Неплохим оказался ход с возвратом из аренды Зелимхана Бакаева — парень вернулся здоровым, обросшим мясом, и сейчас становится одним из лидеров команды. Один в один может обыграть практически любого защитника — пока еще не встречал такого, кого не мог бы обыграть.Все эти ходы сделаны администрацией Массимо Карреры, кто бы и что бы под этим ни понимал. Максименко встал в ворота именно тогда. Жиго и Джикию собрали в «Спартаке» те самые люди, которых сегодня обвиняют в жадности, хотя жадность эту они удовлетворили не из государственного бюджета, а от частного владельца.Вы прекрасно знаете, никогда в жизни не был я поклонником Массимо Карреры. Мне вообще казалось, что у Карреры какой-то необъяснимый талант из карт так составить домик, что он долго не падает. Так или иначе, то, что сейчас в "Спартаке" хорошее, то, что сейчас выстояло в этих бурях, это именно то, что произошло, было задумано и даже стратегически спланировано при Массимо Каррере, которого уволили со словами: "Ну не можем же мы вместо Карреры уволить всю команду".Уволили Карреру, распродали команду, и вот теперь к четвертому туру выпустили на 30 или 45 минут Андре Шюррле, который от Рыкова убежать не может. Рыков его на скорости оттесняет в сторону. Два раза подряд за 6 или 7 минут игры. Хороший нападающий, но на просторе. Вы собираетесь играть на контратаках, "Спартак"? В каждом матче собираетесь играть последние 45 минут вдесятером? Ну, попутного вам ветра, вы принимаете много алогических решений. Главное, чтобы костюмчик сидел", — сказал Уткин в эфире передачи "Футбольный клуб".