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Член попечительского совета "Оренбурга": плохой старт? Ожидаемо. Кредит доверия к Федотову стопроцентный

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин заявил, что кредит доверия к главному тренеру команды Владимиру Федотову максимальный, несмотря на четыре поражения подряд на старте чемпионата.

– В чем причины поражений "Оренбурга"? — вопрос Столыпину.

– Первая причина – календарь. Три тура подряд встречались с топовыми командами. В четвертой игре с "Ахматом" сказалось то, что с составом у нас пока неопределенность. Думаю, от игры к игре придем к нужной форме. Надеюсь, с "Тамбовом" все будет нормально.

– Паники в команде нет?

– Нет. Все ожидаемо. По-другому быть не может. Новые люди вливаются в состав. Понятно, что не все делается сразу. Планомерно работаем. Игру забыли, готовимся к следующей.

– Каков кредит доверия к Федотову?

– Это не обсуждается. Стопроцентный кредит доверия.

– Вам не жаль, что Сутормин, оказавшийся в "Зените", вероятно, будет сидеть под Малкомом?

– Жаль, не жаль. Так не ставим вопрос. Уже пройденный этап. Алексею пожелаю удачи. Это больше его решение было, нежели клуба. У нас к нему претензий нет. Сутормин парень с характером, думаю, выдержит конкуренцию и все у него будет нормально.

– Деспотович неплохо начал. Уже есть по нему предложения?

– Зачем сейчас об этом говорить (смеется)? Пока начало сезона, пусть играет нормально.

– Будет ли усиление состава?

– Будет, конечно. У нас трансферное окно не закрыто. Занимаемся этим вопросом.

"СЭ"

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Теги: Федотов Оренбург
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