Член попечительского совета "Оренбурга": плохой старт? Ожидаемо. Кредит доверия к Федотову стопроцентный

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин заявил, что кредит доверия к главному тренеру команды Владимиру Федотову максимальный, несмотря на четыре поражения подряд на старте чемпионата.– Первая причина – календарь. Три тура подряд встречались с топовыми командами. В четвертой игре с "Ахматом" сказалось то, что с составом у нас пока неопределенность. Думаю, от игры к игре придем к нужной форме. Надеюсь, с "Тамбовом" все будет нормально.– Нет. Все ожидаемо. По-другому быть не может. Новые люди вливаются в состав. Понятно, что не все делается сразу. Планомерно работаем. Игру забыли, готовимся к следующей.– Это не обсуждается. Стопроцентный кредит доверия.– Жаль, не жаль. Так не ставим вопрос. Уже пройденный этап. Алексею пожелаю удачи. Это больше его решение было, нежели клуба. У нас к нему претензий нет. Сутормин парень с характером, думаю, выдержит конкуренцию и все у него будет нормально.– Зачем сейчас об этом говорить (смеется)? Пока начало сезона, пусть играет нормально.– Будет, конечно. У нас трансферное окно не закрыто. Занимаемся этим вопросом.