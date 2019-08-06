Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов после победы над "Оренбургом" (2:1) назвал гол в исполнении форварда Джордже Деспотовича лучшим, который он видел в жизни.
Деспотович отправил мяч в ворота грозненцев ударом в падении через себя.
"Игра показала, что одного гола было недостаточно. Соперник забил фантастический гол. Честно говоря, наверное, за все мое время в футболе в первый раз такой гол вижу.
Довлело над нами то, что предыдущие две игры проиграли. В голове сидело, что нужно пройти этот этап, отсюда нервозность. Могли доводить дело до победы", - цитирует Иванова пресс-служба клуба.
Олег Иванов: Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу
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