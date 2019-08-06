FARE - "Зениту": баннер, критикующий подписание Малкома, - это расизм. Нет смысла отрицать это

Дорогой Зенит, Баннер, критикующий подписание Бразильского игрока как Малком - расистский. Тот факт, что его демонстрировали не многие ультрас, как было раньше, безусловно, шаг вперёд, но расизм есть расизм, и нет смысла это отрицать. Искренне ваши, Fare pic.twitter.com/ebRabesQm5 — Fare (@farenet) August 6, 2019

Организация Football Against Racism in Europe (FARE), борющаяся с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе, обратилась к "Зениту" по поводу скандала, связанного с обвинениями болельщиков петербургского клуба в расизме."Зенит" отреагировал на обвинения западных СМИ, заявив, что иностранные СМИ исказили значение фразы на баннере.В FARE не поверили словам руководства "Зенита"."Дорогой "Зенит"! Баннер, критикующий подписание темнокожего бразильского игрока Малкома, — это расизм.Тот факт, что его вывесили не тысячи ваших ультрас, как могло бы быть несколько лет назад, — это шаг вперед. Однако расизм — это расизм. Нет смысла отрицать это. Искренне ваши, Fare", — говорится в заявлении организации.