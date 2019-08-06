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"Сочи" и "Ростов" напишут письма в экспертную комиссию по судейству

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о работе арбитров в матчах 4-го тура чемпионата России "Сочи" – "Уфа" (0:0) и "Урал" – "Ростов" (2:2).

– Было два спорных момента в штрафной "Уфы". Почему Сухой не назначил пенальти в ворота гостей?

– По эпизоду на 13-й минуте, я говорил с "Сочи", клуб напишет в экспертную комиссию по этому моменту. На видео заметно, что игрока "Сочи" держат за майку, но таких моментов очень много. Была бы динамика, больше скорость, другой вопрос. Но этот момент еще разберут на заседании экспертной комиссии.

– У "Ростова" были претензии к Васильеву, не показавшему несколько предупреждений игрокам "Урала".

– "Ростов" напишет письмо в экспертную комиссию по нескольким моментам. Но пока письма нет. Там было два момента в штрафной площади и два момента с невынесением дисциплинарных санкций.

"СЭ"

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Теги: Сочи Ростов
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