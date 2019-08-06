Гендиректор "Рубина" - о переходе Сутормина в "Зенит"

Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов в интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" рассказал об уходе полузащитника Алексея Сутормина в "Зенит".– Да.– Конечно, я жду алаверды. Я всегда держу в голове наши добрые отношения с "Зенитом", потому что мы долго сотрудничаем. Все время говорят: "Почему у вас при любом руководстве есть кто-то из "Зенита"?" Да потому что там профессиональные люди работают. Мы говорим: "Дайте нам игроков, которые у вас не играют, предоставим им практику, подготовим для вас. Вы заработаете денег, и мы тоже, возможно, заработаем денег".– Не, не правда.– Ага, так я тебе и скажу (смеется).– Нет, конечно. И я его за три не покупал, откуда такие цифры вообще? Ты что, вообще что ли?