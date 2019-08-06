Напавшие на сотрудников полиции во время матча "Зенит" - "Краснодар" фанаты извинились после задержания

Напавшие на сотрудников полиции фанаты на матче 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Краснодар" (1:1) извинились, информирует Telegram-канал Mash на Мойке. Как отмечается, вычислили их по записи, на которой было видно, как одного из охранников бьют куском ограды по лицу."Третьего числа на стадионе "Газпром Арена" ударил сотрудника полиции. Полностью в содеянном раскаиваюсь. Винова, прошу прощения непосредственно у сотрудника Росгвардии, а также у других сотрудников, кому я мог причинить моральный и физический ущерб", – отметил один из фанатов.