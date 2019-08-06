Дуглас: рад, что стал частью команды, которая вписала свое имя в историю

Новичок "Зенита" Дуглас рассказал о своем участии в Олимпийских играх 2016 года. В составе сборной Бразилии он выиграл олимпийский турнир.– Это был особенный момент. В сборных разного уровня я играл с 2012 года, но Олимпийские игры всегда были моей мечтой. До сегодняшнего дня это самые важные соревнования в моей карьере. Когда я узнал, что включен в заявку, это было огромное счастье и новый стимул. За меня радовалась моя семья, были счастливы друзья и все, кто рос и играл рядом со мной. Я благодарен судьбе за то, что смог использовать этот шанс.– Моими медалями занимается отец, он сделал для них специальную витрину. Победа на Олимпиаде была мечтой всей страны, до того момента олимпийское золото в футболе никогда не приезжало в Бразилию. Я очень рад, что был частью команды, которая вписала свое имя в историю.