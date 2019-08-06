» » "Млада Болеслав": переговоры о переходе Комличенко в "Локомотив" продолжаются

"Млада Болеслав": переговоры о переходе Комличенко в "Локомотив" продолжаются

Клуб "Млада Болеслав" опубликовал на своем сайте официальное заявление по ситуации о возможном переходе форварда Николая Комличенко в "Локомотив".

"С руководством "Млада Болеслав" по Комличенко связывались представители нескольких европейских клубов, в том числе "Локомотива". Поскольку переговоры о возможном трансфере игрока все еще продолжаются, ФК "Млада Болеслав" не будет комментировать сейчас этот вопрос. Комличенко готовится вместе с командой к матчу отборочного турнира Лиги Европы против ФКСБ", - говорится в сообщении.

"Локомотив" выкупит трансфер игрока. Чешский клуб только в январе этого года выкупил трансфер футболиста у "Краснодара", который сохранил часть прав на форварда. Чехи хотели получить за игрока 3,5 миллиона евро.

Вероятная зарплата нападающего составит около 1,2 миллиона евро.

"СЭ"

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Комличенко Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Оренбург" хочет приобрести вратаря, опорного полузащитника и нападающего
"Зенит" и "Барселона" могут провести матч в следующем году
Гендиректор "Рубина" рассказал о расставании с Бердыевым
"Вест Хэм" подписал 18-летнего португальского защитника
"МЮ" отверг новое предложение "Интера" по Лукаку
Дуглас: занятия мини-футболом очень помогли в дальнейшей карьере
"Монако" подписал защитника "Монпелье"
"Млада Болеслав": переговоры о переходе Комличенко в "Локомотив" продолжаются
Дуглас: по особым поводам обязательно созваниваемся с Халком
Дуглас: рад, что стал частью команды, которая вписала свое имя в историю 1
"Балтика" на 90 процентов рассчиталась с долгами
Напавшие на сотрудников полиции во время матча "Зенит" - "Краснодар" фанаты извинились после задержания 14
Гендиректор "Рубина" - о переходе Сутормина в "Зенит" 7
Дмитрий Аленичев считает, что первый матч между "Краснодаром" и "Порту" завершится вничью 1
"Марсель" продлит контракт с Манданда до 2021 года
Новичок "Спартака" Тил уже пишет по-русски 19
Безбашенный Понсе. Сборная неудачников 4-го тура 3
"Дерби Каунти" объявил о подписании Руни. Он станет играющим тренером
"Динамо" может купить хавбека сборной Туниса 2
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Четырем чиновникам выдвинуты обвинения по делу об организации ЧМ-2006
"Бавария" хочет купить 19-летнего нападающего "Арсенала"
Александр Егоров: в ворота "Спартака" нужно было назначать пенальти 14
Данилу Перейра: у "Краснодара" есть слабые стороны и мы будем их использовать 1
Сержу Консейсау: у "Порту" есть состав, который гарантирует нам успех
"Локомотив" предлагает 2 миллиона евро за Переца. "Маккаби" настаивает на 4,5 3
"Сочи" и "Ростов" напишут письма в экспертную комиссию по судейству 2
Спекулянты перепродают билеты на матч "Краснодар" - "Порту" в семь раз дороже номинала 3
Конфликт болельщиков "Зенита" и ОМОНа разберет КДК 2
Александр Самедов станет гендиректором химкинского "Олимпа" 3
Все новости