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Дуглас: занятия мини-футболом очень помогли в дальнейшей карьере

Новичок "Зенита" Дуглас рассказал о том, как попал в футбол.

– В детстве вы собирались пойти по стопам отца и стать водителем автобуса. В какой момент футбол изменил эти планы?

– Играть в футбол я начал в детстве и тогда, конечно, о карьере не задумывался. Но получилось, что я выжал из своего увлечения максимум. Поначалу играл дома, во дворе, и постепенно стали вырисовываться контуры более серьезных устремлений. Сегодня можно сказать, что моя мечта сбылась. Я играл в прекрасных командах, а теперь предстоит выступление в Лиге чемпионов. В "Зените" я намерен максимально выкладываться, чтобы проявить себя с лучшей стороны.

– В вашей семье другие спортсмены есть?

– Нет. Некоторые родственники любят поиграть, но чисто для себя. Возможно, кто-то из них тоже станет спортсменом, но пока такой шанс выпал только мне. Я благодарю Бога за это.

– Все знают, что в Бразилии – абсолютный культ футбола. Чей постер висел в вашей комнате?

– Мой интерес к футболу не проявлялся таким образом, ни одного постера в моей комнате не висело. Но я, конечно, следил за игрой лучших футболистов – Зидана, Месси и других. Наблюдая за ними, я учился, хотя что-то взять от них очень сложно – они все делают на запредельном уровне.

– Когда футбол перестал быть для вас просто увлечением?

– Пожалуй, это случилось в 16 лет, когда я попал в профессиональную команду и подписал свой первый контракт. Через год в моей жизни появился "Наутико". Там я проходил долгий отбор, почти месяц. Кроме меня просматривали еще около ста игроков. Я прошел через это сито, меня допустили к занятиям в общей группе. После нескольких месяцев тренировок уже можно было говорить о том, что "Наутико" – первая ступенька в моей карьере. Это был 2012 год. Дальше я шел шаг за шагом и добрался до "Зенита".

– Как вы совмещали футбол и общеобразовательную школу?

– Я очень быстро стал профессионалом, поэтому времени на учебу практически не оставалось. Мы играли два матча в неделю – по средам и воскресеньям. Приходилось очень много ездить. Футбол – это тоже своеобразная школа жизни, он многому меня научил. Однако это не значит, что я не собираюсь учиться дальше. Нужно развиваться во всех направлениях, и когда-нибудь я плотно займусь своим образованием. Пока же меня очень интересует, например, культура города и страны, где я играю.

– В вашей жизни был еще и мини-футбол, в котором вы получили серьезную травму.

– Действительно, у меня был такой опыт. В один день я мог тренироваться и там, и там. Это очень помогло в моей дальнейшей карьере, потому что мини-футбольные тренировки позволяли развивать короткий пас, видение поля. Травма случилась, когда мне было 15 лет. Она выбила меня из строя больше чем на год, но укрепила силу воли.

Официальный сайт "Зенита"

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Теги: Дуглас Зенит
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