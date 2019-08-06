Гендиректор "Рубина" рассказал о расставании с Бердыевым

Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов в интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" рассказал подробности ухода бывшего главного тренера команды Курбана Бердыева.- Мы не поругались, почему поругались?- Настало время. И муж с женой разводятся.- Я всегда тоже за еврокубки, но для этого же должны быть определенные возможности. У клуба был непростой момент, и вопрос о банкротстве не просто так стоял.- (Смеется). На кого? Ну что ты, нет, конечно.