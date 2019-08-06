"Зенит" и "Барселона" могут провести матч в следующем году

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем между молодежным составом сине-бело-голубых и юношеской командой "Барселоны" рассказал о возможности провести встречу с основным составом каталонского клуба.- Конечно, качество газона идеальное. Есть все условия для того, чтобы тренироваться, расти, прогрессировать. Я очень рад, что у нас прекрасная академия. Условия просто замечательные. Есть возможность сыграть с представителями академии "Барселоны". Есть, чему учиться.- Будем смотреть. Мы знаем всех ребят, на которых в перспективе можем рассчитывать.- Планы есть. Все это уже было озвучено нашим генеральным директором. Вопрос упирается в сроки. Матч нужно готовить. Вероятно, что это будет все-таки в следующем году.- Возможно, ха-ха.