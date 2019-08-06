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"Оренбург" хочет приобрести вратаря, опорного полузащитника и нападающего

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев рассказал, какие позиции клуб планирует усилить до закрытия летнего трансферного окна.

"В "Оренбурге" еще будут новички, нам необходимо решить вопрос с еще одним вратарем, опорным полузащитником и укрепить линию атаки. У нас очень короткая скамейка. Что касается ушедших игроков, то кто-то пошел на повышение в другие клубы, у кого-то закончились контракты, некоторым из ребят мы не смогли предложить те условия, которые они хотели. Поэтому вынуждены были пойти на омоложение состава. В прошлом чемпионате мы стали седьмыми. Задача на этот сезон поставлена с учетом того, что команда омолодилась. "Оренбург" должен закрепиться в десятке", - цитирует Кияева "РИА Новости".

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Теги: Оренбург
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