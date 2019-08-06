Малком дебютировал в "Зените" в субботу в домашней игре чемпионата России против "Краснодара" (1:1). Бразилец вышел на замену на 72-й минуте. Как утверждает издание The Sun, на фанатском секторе "Зенита" появился баннер, в котором болельщики "саркастически" отозвались о трансфере Малкома: "Спасибо руководству за верность традициям".
По мнению The Sun, это намек на неодобрение болельщиками "Зенита" присутствия темнокожих игроков в команде: на официальном сайте фанатов "сине-бело-голубых" "Ландскрона" опубликован манифест, в котором обоснована данная позиция.
"Не было никакого расизма. Никто не заметил его проявлений на стадионе. Все это желтуха. Фанаты аплодировали Малкому", - цитирует агента "Р-Спорт".
Агент Малкома: на матче с "Краснодаром" не было никакого расизма
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда "Зенита" Малкома, сообщил, что в отношении его клиента не было никаких проявлений расизма.
Фото: РИА Новости
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