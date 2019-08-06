Агент Малкома: на матче с "Краснодаром" не было никакого расизма

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда "Зенита" Малкома, сообщил, что в отношении его клиента не было никаких проявлений расизма.



Фото: РИА Новости