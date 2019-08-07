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Андрей Червиченко: шансы "Краснодара" пройти "Порту" - 20%, "Спартак" сыграет с "Туном" так, как звезды сойдутся

Андрей Червиченко: шансы "Краснодара" пройти "Порту" - 20%, "Спартак" сыграет с "Туном" так, как звезды сойдутся Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info поделился мнением о шансах красно-белых в противостоянии со швейцарским «Туном» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и поразмышлял о перспективах «Краснодара» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против португальского «Порту».

- Что касается «Краснодара», то ужасным был итог жеребьевки - более отвратительный сложно было себе представить, - отметил Червиченко. - Думаю, что шансы «Краснодара» на выход в следующую стадию, при всем моем уважении к этой команде, не больше 20%. «Порту» - очень опытный еврокубковый боец. Да и в принципе португальские команды всегда были неприятными для наших: техничные и быстрые - очень тяжело с ним играть. Не надо забывать и о том, что для «Порту» это большие деньги. Да, в своем объеме они такие же, как для «Краснодара», но в рамках общего бюджета, я думаю, очень принципиальные. Поэтому «Порту» будет просто зубами рвать. Но хочется, конечно, чтобы «Краснодар» не дрогнул, и если он не дрогнет, то, может быть, что-то и получится. Тут, возможно, есть место эффекту неожиданности, когда «Порту» не понимает, с кем он играет и не знает, чего ожидать от соперника. Если краснодарцы смогут этим воспользоваться, будет прекрасно.

- Какого результата можно ожидать в домашней для «Краснодара» игре?

- Ну, хочется верить, что «Краснодар» выиграет хотя бы 2:1. Пропустить - он пропустит: все-таки у «Краснодара» есть определенные огрехи в обороне.

- Чего ждать от «Спартака» в противостоянии с «Туном»?

- Там уже ждать чего угодно можно. «Спартак» может и разгромить «Тун» ( потому что «Тун» может просто испугаться), а может и парочку мячей от него получить. По нынешнему «Спартаку» вообще ничего нельзя спрогнозировать. Ни логики, ни прогнозов здесь быть не может. Мне кажется, чего-то среднего здесь не будет: как звезды сойдутся, так и получится. Поэтому что команды нет. Кононов тренировал одну команду, а в начале сезона получил другую. И сам он, на мой взгляд, недостаточно хороший тренер для «Спартака». Да и состав подобрался вообще непонятный. Все очень сумбурно. Но бывает так, что когда играешь, тебе козыри так и прут - и здесь точно так же может произойти. Если же везения не будет, спартаковцам придется очень трудно. Швейцарцы - работяги, привыкшие сражаться до последней минуты. Будь «Спартак» в другом составе и другом состоянии, можно было бы сказать, что он должен проходить своего соперника, а в данной ситуации слово «должен» применить сложно.

Автор: Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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Теги: Червиченко Спартак Краснодар Порту
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