Экс-игрок "Зенита" Евсеев перешел в "Ротор"

На какой срок рассчитан контракт, неизвестно. В волгоградском клубе Евсеев будет играть под 11-м номером.
Последней командой 25-летнего футболиста были "Химки", из которых он ушел на правах свободного агента по окончании прошлого сезона. У атакующего полузащитника есть опыт выступления за сборные России до 17, 18, 19 и 21 года.
Алексей Евсеев перешел в «Ротор» https://t.co/Pzoaj9N7Qp— ФК «Ротор» (@RotorOfficial) August 7, 2019
Полузащитник будет выступать за сине-голубых под 11 номером. #ЗаРотор #ДоброПожаловать pic.twitter.com/ItLabccdg3