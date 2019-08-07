Экс-игрок "Зенита" Евсеев перешел в "Ротор"

Бывший футболист "Зенита" Алексей Евсеев продолжит карьеру в "Роторе", сообщает пресс-служба клуба.На какой срок рассчитан контракт, неизвестно. В волгоградском клубе Евсеев будет играть под 11-м номером.Последней командой 25-летнего футболиста были "Химки", из которых он ушел на правах свободного агента по окончании прошлого сезона. У атакующего полузащитника есть опыт выступления за сборные России до 17, 18, 19 и 21 года.