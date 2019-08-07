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Тренер Академии "Динамо": большой плюс, что чемпион ЮФЛ попадает в Юношескую лигу УЕФА

Старший тренер команды Академии "Динамо" 2002 Филипп Соколинский поделился впечатлениями о Юношеской футбольной лиге.

— Как вам идея ЮФЛ?

— Это очень интересный турнир, здесь собраны сильные команды. Здесь есть возможность подготовить команду под соперника. Ключевое здесь то, что мы играем против сильных соперников и футболисты здесь растут в здоровой конкуренции. Также большой плюс, что чемпион лиги попадает в Юношескую лигу УЕФА, все команды претендуют на первое место.

— Трудно было адаптироваться к новому турниру?

— Я бы не сказал, что мы испытали какие-то трудности. Параллельно проходит молодежное первенство, чемпионат Москвы. К нам в команду привлекаются игроки разных возрастов.

— Игроки 2003 года нормально смотрятся на таком уровне?

— Да, у нас 12 человек 2003 года. По первой игре могу сказать, что футболисты не выпадают, а где-то даже превосходят ребят, которые постарше. Может быть, физически еще не окрепли, но по мышлению, техническому оснащению и тактической выучке они на высоком уровне. Так что футболисты 2003 года вполне готовы играть в этой лиге, чем быстрее они будут здесь играть, тем быстрее адаптируются к молодежному составу, потому что у нас в "Динамо" есть ряд ярких футболистов 2003 года, которые пока не достают из себя все, что они могут. А здесь они выходят из зоны комфорта и развиваются.

— Какие задачи стоят перед командой?

— Задачи у нас глобальные: хотим, чтобы как можно больше футболистов попали в главную команду «Динамо» и хотим побороться за чемпионство, будем к этому стремиться.

Sport24.ru

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Теги: Динамо
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