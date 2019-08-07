Тренер Академии "Динамо": большой плюс, что чемпион ЮФЛ попадает в Юношескую лигу УЕФА

Старший тренер команды Академии "Динамо" 2002 Филипп Соколинский поделился впечатлениями о Юношеской футбольной лиге.— Это очень интересный турнир, здесь собраны сильные команды. Здесь есть возможность подготовить команду под соперника. Ключевое здесь то, что мы играем против сильных соперников и футболисты здесь растут в здоровой конкуренции. Также большой плюс, что чемпион лиги попадает в Юношескую лигу УЕФА, все команды претендуют на первое место.— Я бы не сказал, что мы испытали какие-то трудности. Параллельно проходит молодежное первенство, чемпионат Москвы. К нам в команду привлекаются игроки разных возрастов.— Да, у нас 12 человек 2003 года. По первой игре могу сказать, что футболисты не выпадают, а где-то даже превосходят ребят, которые постарше. Может быть, физически еще не окрепли, но по мышлению, техническому оснащению и тактической выучке они на высоком уровне. Так что футболисты 2003 года вполне готовы играть в этой лиге, чем быстрее они будут здесь играть, тем быстрее адаптируются к молодежному составу, потому что у нас в "Динамо" есть ряд ярких футболистов 2003 года, которые пока не достают из себя все, что они могут. А здесь они выходят из зоны комфорта и развиваются.— Задачи у нас глобальные: хотим, чтобы как можно больше футболистов попали в главную команду «Динамо» и хотим побороться за чемпионство, будем к этому стремиться.