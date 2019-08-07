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"Локомотив" интересуется 19-летним ирландским форвардом

Нападающий Джонатан Афолаби, который находится в статусе свободного агента, попал в сферу интересов "Локомотива".

Московский клуб уже предложил контракт 19-летнему ирландцу, который имеет нигерийские корни, утверждает Pundit Arena.

Ранее Афолаби числился в составе "Саутгемптона" и выступал за молодежную и резервные команды. Этим летом у него истек срок контракта со "святыми".

Прежде появлялась информация, что на нападающего претендует "Кристал Пэлас". Инициатором приглашения игрока выступал тренер "орлов" Рой Ходжсон.


"СЭ"

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Теги: Локомотив
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