"Спартак" расстанется с четырьмя специалистами селекционного отдела

Руководство "Спартака" приняло решение расстаться с четырьмя специалистами селекционного отдела во главе с Александром Аверьяновым.Такой шаг продиктован недопониманием, возникшим у сотрудников этого подразделения с генеральным директором красно-белых Томасом Цорном.Ранее Аверьянов, отвечая на вопрос о возможном уходе из клуба, заявил: "Ребят, проверяйте информацию, пожалуйста. Я работник клуба, все вопросы в пресс-службу".