Президент "Туна": "Спартак" - фаворит, но мы постараемся преподнести сюрприз

Президент "Туна" Маркус Люти поделился ожиданиями от дуэли с московским "Спартаком" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матч между командами пройдет 8 августа в Швейцарии.— Без всяких сомнений, наш соперник "Спартак" — фаворит пары.— Существует много теорий о том, есть ли преимущество в проведении первого матча дома. Но в целом это не имеет особого значения. Если вы играете дома, ваша задача — создать определенный задел перед гостевой встречей. А играя в гостях, вы знаете, какой план будет на ответный матч. Поэтому для нас это не играет никакой роли.— Мы проявляем уважение ко всей московской команде. "Спартак" — это отличный футбольный клуб. Мы не выделяем конкретных лиц — будем играть против всей команды.— Да, конечно. Они доказывают, что аутсайдер может выиграть у фаворита и преподнести сюрприз всем. Это вселяет в нас надежду.— Хотел бы напомнить, что "Тун" играл в Лиге чемпионов, а с момента начала моего президентства дважды участвовал в групповом турнире Лиги Европы. Мы часто преподносили сюрпризы более именитым клубам. Возможно, нам удастся повторить это в противостоянии со "Спартаком.