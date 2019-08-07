Президент "Туна" Маркус Люти поделился ожиданиями от дуэли с московским "Спартаком" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матч между командами пройдет 8 августа в Швейцарии.
— Кого вы считаете фаворитом предстоящего противостояния?
— Без всяких сомнений, наш соперник "Спартак" — фаворит пары.
— То, что вы проведете первый матч дома, будет на руку вашей команде?
— Существует много теорий о том, есть ли преимущество в проведении первого матча дома. Но в целом это не имеет особого значения. Если вы играете дома, ваша задача — создать определенный задел перед гостевой встречей. А играя в гостях, вы знаете, какой план будет на ответный матч. Поэтому для нас это не играет никакой роли.
— Кого бы вы могли выделить в составе "Спартака"?
— Мы проявляем уважение ко всей московской команде. "Спартак" — это отличный футбольный клуб. Мы не выделяем конкретных лиц — будем играть против всей команды.
— В 2013 году "Спартак" проиграл на предварительной стадии Лиги Европы швейцарскому "Санкт-Галлену" (1:1, 2:4) и вылетел из квалификации Лиги Европы. Помните тот матч?
— Да, конечно. Они доказывают, что аутсайдер может выиграть у фаворита и преподнести сюрприз всем. Это вселяет в нас надежду.
— "Тун" способен повторить подвиг "Санкт-Галлена"?
— Хотел бы напомнить, что "Тун" играл в Лиге чемпионов, а с момента начала моего президентства дважды участвовал в групповом турнире Лиги Европы. Мы часто преподносили сюрпризы более именитым клубам. Возможно, нам удастся повторить это в противостоянии со "Спартаком.
"Известия"
Президент "Туна": "Спартак" - фаворит, но мы постараемся преподнести сюрприз
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