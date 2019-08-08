Атилла Мальфатти, бывший помощник главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, поделился мнением, почему у итальянца не получилось выстроить хорошие отношения с экс-капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.
"Послушайте, если у Массимо были проблемы лишь с одним игроком, а со всеми остальными все было отлично, наверное, проблема не в Каррере, так? Когда Массимо ушел, все были расстроены. Так что, возможно, в конфликте виноват был вовсе не он. Не знаю причины разлада между Каррерой и Глушаковым, но уверен, что Массимо не совершал ошибок. Это мое мнение как человека, знающего Карреру", - цитирует Мальфатти Sport24.ru.
Атилла Мальфатти: не знаю причины разлада между Каррерой и Глушаковым, уверен, Массимо не совершал ошибок
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