Атилла Мальфатти, бывший помощник главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, поделился мнением о том, почему болельщики московского клуба ждут поражения команды от "Туна" в 3-м раунде квалификации Лиги Европы и отставку главного тренера Олега Кононова.
"Так, а кто придет вместо него? Я могу понять болельщиков, так как на мой взгляд, Массимо был лучшим тренером "Спартака" за последние 16 лет. Он показал качество и уровень. С ним команда играла отлично, завоевала два трофея, наконец-то став чемпионом. Массимо проделал фантастическую работу. И нормально, что болельщики все еще помнят его. Но также важно поддерживать "Спартак" — нынешнюю команду и нынешнего тренера. Я не знаю Кононова ни с личной, ни с профессиональной точки зрения, но уверен, что каждый день он вместе со своим штабом работает над тем, чтобы "Спартак" играл лучше.
Как фанат "Спартака" я надеюсь, что команда выиграет каждый следующий матч. Не могу желать "Спартаку" поражения. Считаю, что когда все будут вместе — болельщики, клуб, тренеры, игроки — "Спартак" станет сильнее и сможет рассчитывать на новые успехи.
Я не могу предсказывать будущее и не знаю, что ждет Кононова, поэтому как тренер встану на сторону коллеги. Меня, его да и любого тренера могут уволить в любой момент. Повторюсь, что считаю Карреру идеальным тренером для "Спартака", но Кононову я желаю всего самого лучшего", - цитирует Мальфатти Sport24.ru.
Атилла Мальфатти: когда все будут вместе - болельщики, клуб, тренеры, игроки - "Спартак" станет сильнее
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