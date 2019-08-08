Алиса Образцова, адвокат Дарьи Глушаковой, рассказала о ходе процессе раздела имущества с футболистом "Ахмата" Денисом Глушаковым. Денис и Дарья Глушаковы вели бракоразводный процесс с осени 2018 года. Они были женаты с 2010 года, у них две дочери. 16 июля пара официально перестала быть мужем и женой.
"На следующем заседании по инициативе суда будет проводиться допрос эксперта, который проводил оценку имущества. Возможно, следующее заседание будет последним, если обе стороны все устроит и суд не решит назначать повторное.
Сейчас суд нам озвучил только цифры. Мы пока не ознакомлены с методологией. Но, надо сказать, некоторые суммы нас очень удивили. Согласно заключениям эксперта, эти суммы в некоторых случаях существенно меньше, чем та стоимость, по которой это имущество покупалось.
Разница в 15-20 миллионов. Это странно. Особенно если учитывать тот факт, что такая разница касается исключительно тех объектов, которые Денис Борисович предполагал оставить у себя, то есть заявленных в качестве его притязаний", - цитирует Образцову Sport24.ru.
Адвокат Глушаковой: некоторые суммы при оценке имущества очень удивили. Разница в 15-20 млн
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